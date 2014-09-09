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حريق بمحول كهرباء في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارتين للسييطرة عليه

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حريق بمحول كهرباء في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارتين للسييطرة عليه حريق بمحول كهرباء في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارتين للسييطرة عليه

رجال الحماية المدنية

نشب حريق بمحول كهرباء بعزية قورة التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية ، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء فى محاولة للسيطرة على النيران .

تلقى اللواء سامح الكيلانى ،مدير أمن الشرقية غخطارا من اللواء رفعت خضر ،مدير المباحث الجنائية مفاده نشوب حريق بمحول كهرباء بناحية عزبة قوره التابعه لكفر موسي عمران / دائرة المركز .

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطره على الحريق وإخماده، وتم إخطار شركة الكهرباء لاتخاذ اللازم

بالفحص والمعاينة، تبين حدوث حريق داخل محول كهرباء بذات الناحية ، دون حدوث اصابات .

وأكد عاطف عبدالرحمن محمد 48 سنه، مهندس تشغيل بادارة كهرباء الزقازيق ومقيم بنايوس ،دائرة المركز قرر حدوث حريق بالمحول المشار اليه نتيجة الأحمال الزائدة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10739 إداري المركز لسنة 2014 جارى العرض على النيابه العامه .

 

 

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