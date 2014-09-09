حريق بمحول كهرباء في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارتين للسييطرة عليه

نشب حريق بمحول كهرباء بعزية قورة التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية ، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء فى محاولة للسيطرة على النيران .

تلقى اللواء سامح الكيلانى ،مدير أمن الشرقية غخطارا من اللواء رفعت خضر ،مدير المباحث الجنائية مفاده نشوب حريق بمحول كهرباء بناحية عزبة قوره التابعه لكفر موسي عمران / دائرة المركز .

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطره على الحريق وإخماده، وتم إخطار شركة الكهرباء لاتخاذ اللازم

بالفحص والمعاينة، تبين حدوث حريق داخل محول كهرباء بذات الناحية ، دون حدوث اصابات .

وأكد عاطف عبدالرحمن محمد 48 سنه، مهندس تشغيل بادارة كهرباء الزقازيق ومقيم بنايوس ،دائرة المركز قرر حدوث حريق بالمحول المشار اليه نتيجة الأحمال الزائدة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10739 إداري المركز لسنة 2014 جارى العرض على النيابه العامه .