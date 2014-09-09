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إصدار طابع بريد تذكارى بمناسبه انطلاق مشروع تنميه قناة السويس

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إصدار طابع بريد تذكارى بمناسبه انطلاق مشروع تنميه قناة السويس إصدار طابع بريد تذكارى بمناسبه انطلاق مشروع تنميه قناة السويس

أرشيفية- مشروع حفر قناة السويس الجديدة

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طابع بريد تذكاري جديد  تم تصميمه بمناسبه انطلاق مشروع قناة السويس.

ومن المنتظر قيام المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الوزارة بزياره محافظه الإسماعيلية يوم 16/9/2014 وكذلك زيارة منطقه حفر قناة السويس الجديدة للوقوف على ما يمكن ان تقدمه الوزارة من خدمات للعاملين بالمشروع وقد تقرر ارسال عدد 2 سيارة كارافان تحمل اجهزه حاسبات وموصله بالأنترنت بالإضافة الي عدد 2 سيارة تحمل مكاتب بريد متنقله لتوفير الخدمات البريدية للعاملين بالمشروع والساده الزائرين .

وسوف تعلن وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح حساب 37037 تحيا في الهيئة القومية للبريد لتلقي تبرعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مصر يأتي هذا في اطار الدعم المطلوب لإنجاح هذه المشروعات القومية الرائدة والتي تهدف الى تنميه مصرنا الحبيبة وتوفير الخدمات لشعب مصر العظيم وقد اصدر اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية توجيهاته الى المسئولين بالمحافظة بالإعداد لهذه الزيارة زياره وادي التكنولوجيا وتفقد معهد تكنولوجيا المعلومات الجديد بجامعه قناة السويس.

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