وزير الصحة يزور مركز صحة بميت عقبة ويوجه بتحويله إلى نموذجي وميكنة جميع خدماته

قام الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، بزيارة مفاجأة لمركز صحة الأسرة بميت عقبة بمحافظة الجيزة، و استمع لمطالب المرضى لتحديد احتياجاتهم تمهيدا لتلبيتها.

وإطمئن الوزير على تجهيزات المركز وحسن سير العمل داخله بجميع العيادات وتواجد الأطباء والطاقم المساعد وأطقم التمريض.

وتفقد الوزير الصيدلية الخاصة بالمركز وأطمأن على توافر الأدوية بشكل مناسب وأيضاً توافر الألبان المدعمة بها كما تفقد عيادات طب الأسرة والبالغ عددها 5 عيادات بالإضافة إلي عيادة تنظيم الأسرة ، و عيادتين لطب الأسنان المجهزتين بوحدات أسنان كاملة ، وقام بزيارة القسم الوقائي بالمركز والاطمئنان على حجرة التطعيمات بالإضافة إلي مكتب الصحة التابع للمركز ومكتب استصدار الشهادات الصحية للعاملين فى مجال الأغذية وعيادة الطوارئ وقسم الأشعة والمعامل.

ووجه الوزير معاونيه لضرورة دراسة تحويل المركز المكون من طابقين إلى مركز طبي نموذجي وميكنة جميع الأعمال به , وعمل ملفات إلكترونية للمرضى على أن يتم ذلك على وجه السرعة .

كما طالب الوزير فى ختام زيارته مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بعدم التحرك من الوحدة إلا بعد إصلاح أعطال المياه والتأكد من عودة المياه إلي المركز وهو ما تم بالفعل بعد تحرك الوزير من المركز بساعات معدودة تم عودة تشغيل المياه بكفاءة عالية .