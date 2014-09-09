اتحاد الكرة ينفي انسحاب الزمالك من السوبر

نفى عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم انسحاب الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل بسبب غياب الجماهير.

وانتشرت تقارير تزعم أن الزمالك أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة، يفيد بانسحابه من مباراة السوبر احتجاجا على قرار إقامتها بدون حضور جماهيري.

وقال عزمي مجاهد لـFilGoal.com: "لم يرسل الزمالك لنا أي خطابات تفيد بانسحابه من المباراة".

وتابع "اتصلت بمرتضى منصور رئيس الزمالك للاستفسار عن موقف ناديه، فقال لي الأهلي هو من وراء هذه التقارير".

وأتم "مرتضى أخبرني بثقة سنفوز على الأهلي بخمسة أهداف".