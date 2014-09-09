رفع جميع الاشغالات المتواجدة بشارع طهطا في سوهاج‎

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بحملة مكبرة بدائرة المركز بقيادة محمد عبد الحميد إمبابي رئيس المدينة، وبالاشتراك مع شرطة المرافق طهطا ولجنة الإشغالات والانضباط بالوحدة وحملة النظافة.

أسفرت الحملة عن رفع جميع الاشغالات المتواجدة بشوارع مدينة طهطا ” شارع صلاح سالم ، وميدان زمزم ، ميدان الوزات ، شارع الثورة ، شارع امتداد المحطة القبلي ، ميدان جامع الحاج عبد العال ، شارع الدريسة ، شارع التجارة أمام مدرسة بنت النيل وشارع امتداد المحطة البحري .

وأكد رئيس مركز ومدينة طهطا، علي تنفيذ توجيهات المحافظ وتكثيف حملات إزالة المخالفات والإشغالات من الشارع السوهاجي .

وشدد محافظ الإقليم، علي ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات للحد من الاشغالات والباعة الجائلين وخلق متنفس في شورع ومدن وأحياء مراكز المحافظة المختلفة ، وإضفاء طابع حضاري متميز.