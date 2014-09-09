أمن القليوبية يضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، واعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وعلي الفور تبين ضبط قطب . ا. ع. س. ا.ع 45 سنة سائق بشركة زاس لخدمات الطيران والسابق اتهامة فى القضية رقم 30537 جنح مركز ميت غمر لسنة 2005 – خيانة أمانة ، وفارس .ع . ا. س 44 سنة عاطل ، وجميل .س. ا. ع وشهرته ” بسام ” 54 سنة عامل والمسجل شقى خطر تحت رقم 2238 فئة ” ب ” ( سرقات عامة ) والسابق اتهامة فى عدد 24 قضية [ سرقة – خيانة أمانة – قتل ] أخرها القضية رقم 48291 جنايات مركز ميت غمر لسنة 2012م – قتل ، ومصطفى .ع. س. ا 40 سنة موظف مدنى بمديرية أمن الدقهليه والسابق اتهامة فى عدد 5 قضايا “خيانة أمانة – ضرب ” أخرهم القضية رقم 2597 جنايات مركز ميت غمر لسنة 2008 – خيانة أمانة ، وجمعه .ا. ا 36 سنة خفير نظامى ” مفصول ” ، وفايق. ج .س. ا ” نجل الثالث ” 18 سنة عاطل ، واشرف .س .م. ع 40 سنة عاطل والسابق اتهامة فى القضية رقم 11320 جنح قسم النزهة – القاهرة لسنة 1996م – سرقات متنوعة وأخرين حال تكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات كرهاً عن قائديها تحت تهديد الاسلحه الناريه واعادتها مقابل مبالغ مالية وإرتكاب حوادث سرقات المواشى بمناطق مختلفة.

وعقب تقنين الاجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شبرا الخيمة من ضبط المتهمين جميعاً عدا الرابع والسابع وذلك حال استقلالهم السيارة رقم 657 ع ل هـ ماركة هيونداىبيضاء اللون وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 9704 جنح مركز كفر شكر لسنة 2014 عن بلاغ المدعو نزيه ربيع دمرداش 35 سنة سائق وضبط بحوزة الثالث سلاح نارى ” طبنجه صوت ” وبداخل خزينتها عدد 2 طلقه صوت كما ضبط بحوزة السابع قبل هروبه على سلاح نارى بندقيه خرطوش .

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه وقيامهم واخرين بإرتكاب واقعة المحضر رقم 17732 جنح قسم النزهه لسنة 2014 بشأن والسطو على شركة زاس لخدمات الطيران بمقرها الكائن بدائرة قسم النزهه بتاريخ 28/8/2014م وسرقه محتوياتها وبعض المبالغ الماليه منها.

فتم اتخاذ اجراءات كف البحث عن السيارة فى حينه ، وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى وتكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17884/934 جنايات قسم اول شبرا الخيمه لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة للتحقيق