محافظ الإسماعيلية يستقبل متبرع بسيارتين نقل ثقيل لصالح مشروع القناة

استقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية بمكتبه وفى حضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة السيد مهدى عويضة أحد رجال الأعمال والمستثمرين الشبان من أبناء مركز ومدينة القنطرة غرب بالاسماعيلية والذى بادر بالتبرع بعدد سيارتين نقل ثقيل قلاب من ممتلكاته الخاصة لصالح المشروع القومى لحفر قناة السويس الجديدة والمشاركة في العمل بالمشروع طوال مدة التنفيذ حتى الانتهاء من استكمال المشروع ثم تؤول ملكية هذا السيارات لصالح ديوان عام محافظة الإسماعيلية على الدوام .

وخلال اللقاء أكد رجل الأعمال أن هذه المبادرة في المقام الأول لصالح مصر والمشاركة الحقيقية والفعالة في بناء مصر الجديدة مؤكدا على استعداده للمساهمة في دعم ومساندة كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض مصر وخدمة هذا البلد العظيم.

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بتلك المبادرة التي تؤكد وتجسد روح الولاء والانتماء من أبناء مصر وشبابها المخلصين لتراب هذا الوطن مشيرا الى أن المحافظة تفتح ذراعيها و ترحب بكل رجال الاعمال والمسثمرين الشرفاء الذين يرغبون في دعم ومساندة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض هذا البلد لصالح مصر وشعبها العظيم .

وأشار الى أن المحافظة وضعت خطة خاصة لدعم القرى الفقيرة والأكثر احتياجا للخدمات الأساسية والمرافق بالتعاون والتنسيق مع رجال الاعمال لتوفير كافة السبل لتوصيل الخدمات والمرافق لتلك القرى والمساهمة في توفير حياة كريمة لمواطنى وأهالى القطاع الريفى والقرى المحرومة من الخدمات ودعم ومساندة الدولة في هذا المجال .