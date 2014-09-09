محافظ سوهاج يشهد خروج أول دفعة للذبح من مشروع محطة تسمين العجول ‎

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، خروج اول دفعة للذبح من مشروع محطة الاحايوة لتسمين العجول والمهداه كمنحة من القوات المسلحة للمحافظة، حيث قرر ذبح العجول التى وصلت الى وزن من 450 إلى 500 كيلو جرام تمهيدُا لطرحها بالمنافذ والشوادر التابعة للمحافظة .

يذكر أن هذه العجول قد تسلمتها المحافظة كمنحة بعدد 500 عجل من عجول الانجلس طبقا للمنحة الاماراتية بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة، وذلك باوزان تتراوح بين 150 الى 200 كيلو , وقد تم تربيتها ورعايتها للوصول الى الاوزان المطلوبة للذبح.

من جانب اخر فقد اشار محافظ الاقليم الى ان المحافظة تقوم بمتابعة العجول بعد ذبحها وحتى وصولها الى المنافذ والشوادر المختلفة , وذلك لاجل تحقيق التوازن بين اسعار اللحوم الحمراء حيث سيتم طرح هذه اللحوم للجمهور بسعر 55 جنية للكيلو.

وأضاف ان المحافظة اتمت الاستعدادات لطرح اللحوم بالاسعار المخفضة للجمهور على مدار العام وخاصة طوال ايام عيد الاضحى المبارك حيث سيتم طرح اللحوم بمشروعات التأمين بعدد 170 عجل شهريا على عدد 41 شادر بمختلف مراكز وانحاء المحافظة بسعر 48 جنية للكيلو , وذلك لاجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن السوهاجى.