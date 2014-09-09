العربي يبحث مع وزير خارجية النرويج ترتيبات عقد مؤتمر إعمار غزة

التقى اليوم نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية ، وزير خارجية النرويج بورج بريند الذي يزور القاهرة حاليا ، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع في المنطقة وترتيبات عقد مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر في اكتوبر المقبل.

وأكد وزير الخارجية النرويجي- في تصريح للصحفيين- اهمية هذا اللقاء خاصة وانه جاء الى القاهرة بعد زيارته التى قام بها لاسرائيل وغزة والمباحثات التي اجراها ايضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف ان مباحثاته مع العربي ركزت بالاساس على ضرورة تلبية الاحتياجات الانسانية واعادة اعمار قطاع غزة

وقال ان مصر والنرويج تعملان على التنسيق من اجل هذا الهدف والاعداد لمؤتمر اعادة اعمار غزة خلال الاسابيع المقبلة.

ولفت الى أن اللقاء بحث ايضا فرص استئناف المفاوضات مع اسرائيل والتي تمر بمرحلة صعبة حاليا، قائلا انه من الضروري توفير المناخ من اجل اطلاقها مرة اخرى والتوصل الى تسوية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .

وأضاف انه بحث مع الامين العام مستجدات الازمة السورية وتم التأكيد على ضرورة الحل السياسي للازمة ، بالاضافة الى جهود مكافحة الارهاب والعمليات التي يقوم بها تنظيم داعش في العراق ، معربا عن أمله في ان تسهم العملية السياسية في العراق وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار ، هذا بالاضافة الى بحث الاوضاع في ليبيا .

ومن جهته أكد السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة ان لقاء الامين العام للجامعة ووزير خارجية النرويج يأتى فى اطار تحرك د. العربي واتصالاته الدولية ومشاوراته وتحركاته مع كثير من وزراء الخارجية والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لمعالجة الاوضاع في المنطقة ، والعمل على اعادة اعمار غزة.

ووصف هذا اللقاء بانه مهم خاصة بعد عودة الوزير النرويجي من قطاع غزة واطلاعه على الاوضاع فيها ،منوها بتصريحه الخطير بان حجم الدمار فى قطاع غزة يشبه الزلزال ، بالاضافة الى لقاءاته مع القيادة الفلسطينية والمسئولين فى اسرائيل .

واضاف صبيح ان اللقاء اليوم كان شاملا لكل القضايا بدءا بالقضية الفلسطينية والعمل على اعادة اعمار غزة حيث شرح الامين العام للجامعة الموقف العربي الجماعي واهمية العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية باعتبار ذلك سيوفر الامن والسلام للمنطقة كلها بما فيها اسرائيل ..وتم التأكيد على الموقف الثابت من مبادرة السلام العربية والتي تؤسس الاستراتيجية المطلوبة لحل القضية الفلسطينية .

وقال صبيح ان الجانبين اكدا على ضرورة الاسراع فى اعادة الاعمار وحشد الطاقات العربية والاجنبية والترتيب للاجتماع الذي سيعقد فى مصر الشهر المقبل بتنسيق بين الجامعة العربية ولنرويج والاطراف المعنية لمساعدة غزة في اعادة الاعمار وتوفير الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي ومراكز صحية ومدارس .

ولفت الى ان الوزير النرويجي اكد خلال اللقاء على ضرورة رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة ، معربا عن امله في تجاوب دولي عربي لتلبية احتياجات الاعمار .. كما اكد الامين العام على موقف الجامعة العربية وقراراتها في هذا الاطار واخرها الوزاري العربي الذى عقد امس الاول الاحد.

واشار الى ان اللقاء تناول ايضا اهمية العمل على استئناف المفاوضات موضحا ان موقف النرويج داعم لحل الدولتين وانسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف صبيح ان اللقاء تناول ايضا مستجدات الاوضاع فى سوريا والاوضاع في ليبيا حيث استعرض الامين العام موقفه في هذا الاطار .

أ ش أ