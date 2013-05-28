الشرطة تحقق في مطالبة لاعب إيرلندي بقصف مساجد بريطانيا

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا بشأن دعوة أطلقها لاعب أيرلندي يدعى شون توك لحرق مساجد بريطانيا اعتراضا على مقتل جندي بريطاني على يد شخصين يشتبه في إنهما ينتميان لتيارات إسلامية متشددة.

وكان توك الذي يلعب لنادي ويتون ألبيون دعا إلى قصف مساجد بريطانيا بالقنابل وهدمها، أو اقتحامها بالسيوف.

كما أكد اللاعب على ضرورة قطع رؤوس كل الأطفال المسلمين في بريطانيا، ردا على مقتل الجندي صاحب الـ25 عاما.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن الشرطة ألقت القبض سريعا على اللاعب بعد تصريحاته العدائية.

ونادت صحف بريطانيا بضرورة اتخاذ إجراء جنائي ضد توك، كون ما ردده يعد مخالفا لقوانين النظام العام ويعرض البلاد للخطر.

ومن جانبه، أكد مسؤولو ويتون ألبيون أن تصريحات اللاعب لا تعبر إلا عن نفسه ولا شأن للنادي بها.

وتشير التقارير الصحفية البريطانية أن الجندي، تم قتله على يد شخصين كانا يصيحان "الله أكبر" خلال تنفيذهما لجريمتهما.