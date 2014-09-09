محافظ الفيوم والسفير الياباني يفتتحان محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسنورس

افتتح الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، والسفير اليابانى بالقاهرة تاكى هييرو كازوا محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية عبد القوى شعيتان بمركز سنورس، والتى تستخدم تكنولوجيا الأراضي الرطبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي البيئي منخفض التكاليف.

أشار السفير اليابانى أن الاحتفال اليوم بإفتتاح محطة معالجة الصرف الصحى عن طريق منحة مقدمة من حكومة اليابان تبلغ قيمتها 820 ألف جنيه فى إطار الشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية فى معالجة القضايا المجتمعية وتنمية البيئة ، ويشمل المشروع توفير شبكة صرف صحى آمن للمنطقة المحيطة ، وإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها فى رى الأراضى الزراعية ، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار برنامج الحكومة اليابانية لمنح المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان الذى يدعم المنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى للإرتقاء بالخدمات الصحية والبيئية والإجتماعية.

من جانبه أعرب محافظ الفيوم عن سعادته البالغة بتضافر الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى مع الجهاز التنفيذى لدعم وتنفيذ المشروعات التنموية للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين إحتياجات المواطنين فى شتى المجالات ، مؤكدا أن الدولة تولى المنظومة الصحية اهتماما كبيرا بإعتبار أن الصحة أساس التنمية وأن العقل السليم فى الحسم السليم.

وأشار إلى أن هناك حصر للقرى الأكثر احتياجا لتقديم الدعم اللازم لها وتنميتها وتحسين خدماتها وأصدر تكليفات لرؤساء المراكز والمدن أختيار قرية في كل مركز لتنفيذ مشروع الصرف الصحي البيئي مقابل التكاليفبها من خلال استخدام تكنولوجيا الأراضي الرطبة

يذكر أن المحطة تخدم أكثر من 1200 أسرة وتم اليوم افتتاح المرحلة الأولي منها والتي تخدم 250 أسرة وسيتم افتتاح باقي المراحل تباعا.