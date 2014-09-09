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​​ وزير الشباب يدعم 20 نادى بأسوان بمبلغ 950 الف جنيه

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​​ وزير الشباب يدعم 20 نادى بأسوان بمبلغ 950 الف جنيه ​​ وزير الشباب يدعم 20 نادى بأسوان بمبلغ 950 الف جنيه

​​أعلن اللواء  مصطفي يسري محافظ أسوان  عن موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة علي تخصيص مبلغ 950 ألف جنيه لدعم الأنشطة الرياضية لنحو 20 نادي رياضي علي مستوي المحافظة ، لافتاً إلي أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة علي دعم كفاءة الأنشطة الرياضية والشبابية للنهوض بها لخلق جيل من الشباب قادر علي المشاركة والمنافسة بقوة في المسابقات والبطولات علي المستوي المحلي والدولي في كافة الألعاب الفردية والجماعية

وأشاد محافظ أسوان بالدعم المستمر من قبل وزارة الشباب والرياضة للمحافظة والتي كان من بينها المساهمة في تطوير أسوان الرياضي وتم افتتاحه في أغسطس الماضي ليكون نقطة انطلاق لاستقبال واستضافة البطولات المختلفة ، وهو الذي يتواكب مع الاهتمام بالمنشآت الرياضية والملاعب ، متمنياً مزيداً من الدعم للأندية الرياضية من قبل الوزارة لما لها من جماهيرية عريضة لإتاحة فرصة أكبر من المشاركة للشباب بكافة الأعمار السنية في الألعاب الرياضية المختلفة ومن جانبه قال  هاني رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن الأندية الرياضية التي سيشملها الدعم علي مستوي المحافظة هي أندية  أسوان وغرب سهيل ووادي النيل والتحرير وغرب أسوان والبسيون وأبو الريش قبلي والهلال والشمس والشبان المسلمين والشبان المسيحيين والنصر والتجديف للرياضات المائية والسوداني العربي وذوي الاحتياجات الخاصة ، علاوة علي نوادي أبو سمبل وبلانة بنصر النوبة والجمهورية بدراو والشبان المسمين بدابود والشعب بكوم امبو ..

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