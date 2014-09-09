مطار الأقصر ينهي استعداداته لانطلاق رحلات الحج

أعلن هشام الحسينى مدير مطار الأقصر الدولى عن إنهاء كافة الإستعدادات داخل المطار لإستقبال الحجاج وأسرهم بداية من 21 سبتمبر المقبل موعد انطلاق أول رحلة إلي الأراضي المقدسة

وقال الحسيني أنه تم إنشاء السرادق وتزويده بأجهزة التكييف لاستيعاب الحجاج وأسرهم وتوفير كافة المستلزمات منها كافتيريا لتقديم المشروبات بأسعار مناسبة وتوفير خدمة الحجر الصحي للمرضي وكبار السن وتخصيص فريق عمل من ضباط الجوازات لمساعدة الحجاج على ملء استمارات السفر وإنهاء الإجراءات ووضع لوحات إرشادية على الطرق المؤدية للمطار بالإضافة إلى رفع كفاءة السيور والموازين وتجهيز أماكن تجميع الحقائب وتسهيل إجراءات الدخول وإعداد كراسي لكبار السن وسيارات هاى لودر لحمل الركاب الى الطائرة.

وقال الحسينى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمطار بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة لتلقى اية شكاوى من الحجيج مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية تتولى تأمين الركاب ومنع دخول المودعين لمنع التكدس داخل صالة السفر وتأمين منطقة تحميل الحقائب .