كشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية من أحدى الشقق السكنية بحى الشرق ببورسعيد

ألقت مباحث الشرق برئاسة الرائد تامر سليم القبض علي خادمة نيجيرية قامت بسرقة خادمها و استولت علي مشغولات ذهبية و مبلف مليون و مائتان و خمسون الف جنية

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الشرق من الدكتور (أ -ع – ع ) – مقيم دائرة القسم ..بإكتشافة سرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والمبالغ المالية (عملات مصرية واجنبية) قدرت جميعا بحوالى (مليون ومائتان وخمسون الف جنيها) وذلك عقب اكشاف جيرانة بالعقار ان باب شقتة مفتوحا اثناء سفرة الى القاهرة .

على الفور تم اخطار اللواء اسماعيل عز الدين – مساعد وزير الداخلية -مدير امن بورسعيد بالواقعة … والذى وجه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط الجناة والمسروقات .

حيث تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء فتح الله حسنى -مدير ادارة البحث الجنائى، ضم ضباط ادارة البحث وضباط مباحث قسم شرطة الشرق .

> وقد أ سفرت جهود فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الحادث الخادمة التى تعمل لدى اسرة المجنى علية (نيجيرية الجنسية) وتدعى / راشيدات ادينيجى – وشهرتها (رشيدة) – 32 – سنة – نيجيرية الجنسية، حيث استطاعت خلال فترة عملها لدى المجنى عليهم ان تحصل على نسخة مصطنعة من مفتاح المنزل واستغلت سفر الأسرة الى القاهرة وقامت بالتوجه الى المسكن مرتدية (نقاب) حتى لا يتعرف عليها احد من سكان العقار، وقامت بسرقة جميع المشغولات الذهبية والمبالغ المالية من الشقة والهرب الى القاهرة .

- عقب تقنين الإجراءات، تم اعداد مأمورية بالتنسيق وامن القاهرة، حيث تمكن الرائد تامر سليم – رئيس مباحث قسم الشرق من ضبط المذكورة بمكان اختبائها بالقاهرة وضبط بحوزتها جميع المشغولات الذهبية والمبالغ المالية المبلغ بسرقتها .

وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة لطمعها فى امتلاك تلك الأموال و المشغولات الذهبية .

وجه اللواءمساعد وزير الداخلية -مدير امن بورسعيد الشكر لجميع الضباط والأفراد المشاركين فى فريق البحث على ما بذلوة من جهد مشرف ز

> - تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و بالعرض على نيابة الشرق قررت حبسها علي ذمة التحقيقان