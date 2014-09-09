إحباط محاولة تفجير كشك كهربائي بجوار مستشفي ملوي بالمنيا

أحبطت الخدمة المعينة علي تأمين كشك كهربائي, يقع بجوار المستشفي العام بمدينة ملوي ,جنوب المنيا,ويغذي معظم أحياء المدينة, محاولة قام بها أربع أشخاص, تم ضبط واحد منهم, وذلك لتفجير كشك كهربائي.

تلقي العميد أحمد موسي مأمور قسم شرطة بملوي، بلاغاً من الخدمة المعينة علي تأمين كشك كهربائي بجوار المستشفي العام, يفيد ضبط محمد. أ.ع 22 سنة طالب بأصول الدين, لمحاولته بمعاونة 3 أخرين تمكنوا من الهرب, حرق كشك كهربائي بجوار المستسفي العام, حيث تم ضبط دراجة بخارية بدون لوحات كان يستقلها المتهمين, وعدد 2 جركن بنزين, وولاعة، ومقص حدادي.