الفريق مهاب مميش يعلن دخول كراكات هيئة قناة السويس للقناة الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن الدخول الفعلي لكراكات هيئة قناة السويس لمجرى القناة الجديدة حيث توجه لتفقد كراكات الهيئة بالقطاع الجنوبي بالكيلومتر 95 ترقيم القناة ومنطقة البحيرات المرة.

بدأت الزيارة بتفقد موقع عمل الكراكة العملاقة ” طارق بن زياد” التي بدات الدخول في القناة الجديدة من الجنوب ومعها الكراكة العاشر من رمضان حيث يجري العمل ليل نهار لإنجاز العمل في الوقت المحدد إن شاء الله.

ثم توجه الفريق مميش باتجاه منطقة البحيرات المرة لمعاينة أعمال التكريك بالمجرى الملاحي والذي تقوم به الكراكة ” مشهور” وهي أكبر و أقوى كراكة قاطعة ماصة في أسطول هيئة قناة السويس والشرق الأوسط حيث تبلغ قدرة التكريك لها حتى 35 متر بقدرة كلية 31500 حصان. ثم تفقد سيادته الكراكة ” صلاح الدين الأيوبي” والكراكة ” مكة ” و هي أحدث كراكة ماصة حاملة في الشرق الأوسط وتتميز بقدرة خاصة على ضخ ناتج الحفر لمسافات بعيدة تمكنها من إعادة تشكيل الشواطئ خصوصاً أمام القرى السياحية ومداخل الموانئ.

ثم توجه الفريق مميش يوم أمس الأحد لمنطقة البلاح حيث قام بزيارة تفقدية للقطاع الشمالي بالقناة الجديدة بالكيلو متر 58 ترقيم القناة وقام بزيارة الكراكة العملاقة ” الصديق ” التي بدأت العمل بالقناة الجديدة، وأكد سيادته على أن جميع الأعمال تتم بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

هذا وقد قامت شركة القناة للموانئ إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بإزالة جميع العوائق والميول الحجرية الجانبية والكتل الخرسانية وشمعات الرباط على طول المسار وكذلك إزالة الستائر المعدنية تحت الأرض أمام التكسيات الخاصة بأجناب القناة وهي من الأعمال التخصصية التي تقوم بها الشركة وذلك بطول 650 متراً طوليا بالمدخلين الشمالي والجنوبي.

في ختام الزيارة حيا الفريق مهاب مميش العاملين بإدارة الكراكات وجميع الإدارات الأخرى بالهيئة وكذلك العاملين بالشركات التابعة للهيئة على الجهد المتميز لإنجاز هذه المهمة الوطنية الكبيرة في الوقت الذي حدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.