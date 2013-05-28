"التيار الشعبي" ينفي دعوة "الحرية والعدالة" لحضور مؤتمر "الاندماج الوطني"

بيان: المؤتمر يستضيف باحثين من مختلف الاتجاهات إلى جانب قوى إسلامية "غير الإخوان"

كتب : خالد عبد الرسول منذ 30 دقيقة

نفت إدارة "مؤتمر تجديد الاندماج الوطنى وإدارة التعددية الدينية فى مصر" الذى يقيمه التيار الشعبي، في بيان لها، ما تردد حول توجيه التيار دعوة مباشرة لحزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في المؤتمر الذي بدأ اليوم ويستمر حتى مساء الغد.

وأشار البيان إلى أنه كان هناك اقتراح بالفعل من بعض المشاركين في اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتوجيه الدعوة لكافة القوى السياسية والأحزاب بما فيها الحرية والعدالة، قبل مراجعة هذه الفكرة لاعتبارات سياسية تتعلق بالخلاف الواضح والمعلن سياسيا بين التيار وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بسبب سياساتها، ولم تحدث دعوة أي من ممثلي "الإخوان" وحزبها.

وأضاف البيان: "نرحب بالحوار وطرح كافة الرؤى ووجهات النظر، بدليل أن التيار في المؤتمر الذي ينظمه يستضيف قوى سياسية متعددة وباحثين ومتخصصين من مختلف الخلفيات والاتجاهات بما فيها ممثلين لقوى إسلامية غير الإخوان"، وتابع "غرض المؤتمر طرح سياسات وطنية بديلة لسياسات السلطة الحاكمة في استكمال لدور التيار في طرح بدائل على الشعب المصري، وهو ما بدأه مع المؤتمر الاقتصادى".