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البلتاجي: المحكمة الدستورية قررت بإرادتها أن يعيش الشعب بدون برلمان

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البلتاجي: المحكمة الدستورية قررت بإرادتها أن يعيش الشعب بدون برلمان البلتاجي: المحكمة الدستورية قررت بإرادتها أن يعيش الشعب بدون برلمان
القانون ينظم مباشرة المواطنين للحقوق والواجبات.. ودخول القوات المسلحة والشرطة غير موجود إطلاقا

كتب : سهيلة حامد منذ 25 دقيقة

أشار الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة، إلى أن المحكمة الدستورية تعطل السلطة الرقابية في .

وأوضح البلتاجي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته جبهة الضمير لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا منح حق التصويت للعسكريين، أنه منذ منتصف مايو الماضي لا توجد سلطة رقابية، لأن الدستورية "قررت بإرادتها أن هذا الشعب يعيش بدون برلمان لمدة سنة"، مضيفا أن المحكمة تفرض على الشعب والقوات المسلحة والشرطة دخول الملعب السياسي.

ولفت إلى أن المادة 55 أشارت إلى أن المواطنين في الحياة العامة لهم واجب وطني وينظم القانون مباشرة الحقوق والواجبات، وأن دخول القوات المسلحة والشرطة غير موجود إطلاقا، والمقصود بذلك هو أن يبقى الوطن بلا برلمان وتبقى السلطة التشريعية غائبة، ونبقى في حالة تعطيل بحسب وصفه.

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