بالصور.. بدأ أعمال «التكريك» في قناة السويس الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، بدأ أعمال «التكريك» الفعلي بقناة السويس الجديدة.

وتفقد «مميش» خلال زيارته لموقع القناة، الثلاثاء، «كراكات» الهيئة بالقطاع الجنوبي بالكيلو (95) ترقيم القناة، ومنطقة البحيرات المرة، وموقع عمل الكراكة العملاقة «طارق بن زياد»، التي بدأت الدخول في القناة الجديدة من الجنوب، ومعها الكراكة «العاشر من رمضان».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أعمال «التكريك» بالمجرى الملاحي، والذي تقوم به الكراكة «مشهور»، مشيرًا إلى أنها «أكبر وأقوى كراكة قاطعة ماصة في أسطول هيئة قناة السويس والشرق الأوسط، حيث تبلغ قدرة التكريك لها حتى 35 مترًا بقدرة كلية 31500 حصان».

ثم تفقد الكراكة «صلاح الدين الأيوبي» والكراكة «مكة»، مؤكدًا أنهما من أحدث الكراكات الماصة وحاملة في الشرق الأوسط، وتتميز بقدرة خاصة على ضخ ناتج الحفر لمسافات بعيدة تمكنها من إعادة تشكيل الشواطئ خصوصًا أمام القرى السياحية ومداخل المواني.