"الوطن" تنشر أسباب الحكم برفض طلب النائب العام رد قاضي "بطلان تعيينه"

المحكمة: عبد الله ليس له صفة في الدعوى.. وطلبه رد المحكمة "غير جائز قانونا"

كتب : الوليد إسماعيل منذ 12 دقيقة

حصلت "الوطن" على نص أسباب الحكم برفض الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، لطلب النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، رد القاضي، سناء خليل، رئيس الدائرة 120، طلبات رجال القضاء التي تنظر دعوى الحصول على الصيغة التنفيذية في حكم بطلان تعيينه المقامة من النائب العام السابق.

وقالت المحكمة في نص حكمها، في الدعوى التي تحمل رقم 469 لسنة 30 قضائية، برئاسة المستشار عبد الحميد أمين، وعضوية المستشارين محمد أحمد مزيد، ورضا عياد، وأمتنة سر سيد خالد، إنها تقضي بعدم قبول طلب الرد مع مصادرة الكفالة المقدمة وتغريم طالب الرد مبلغ 12 ألف جنيه.

ثم قالت في أسباب الحكم "وحيث أن طالب الرد يتعين أن يكون خصما في الدعوى وكانت الدعوي رقم 2626 محل الرد وهي عن تظلم مقدم في الدعوى الأصلية رقم 3980، وهي مختصة بالصيغة التنفيذية ضد قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فإن طالب الرد، النائب العام الحالي، ليس خصما في الدعوى محل طلب الرد، ومن ثم يكون طلبه برد هيئة المحكمة غير جائز.

وقال مصدر بمحكمة الاستئناف إن أسباب الحكم التي أودعتها المحكمة تعني أن النائب العام خالف القانون بالأساس عندما تقدم بطلب الرد في دعوى هو ليس خصما فيها وغير ممثل قانونا لأن طلب النائب العام السابق بالحصول على الصيغة التنفيذية مختصم فيه قلم كتاب محكمة الاستئناف وليس النائب العالي.