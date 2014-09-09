"طرق دبي" تضيء احتفالات الخامسة للمترو بفرحة الأطفال

كرم مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، الأطفال الفائزين في مسابقتي (أطفال المترو) و(تهاني المترو) ، في إطار احتفال الهيئة بالذكرى السنوية الخامسة لتشغيل مترو دبي، الذي دشّنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمترو دبي في 9/9/2009، والذي يُعد أهم المشاريع التي جسّدت قدرة دبي على مواجهة متطلبات العصر بتلبية جزء حيوي من حاجات الإنسان، وذلك في حفل بهيج أقيم بالمبنى الرئيسي للهيئة الذي ازدان بفرحة الأطفال الفائزين وذويهم.



> وعبّر الطاير عن سروره بهذا التكريم الذي هو احتفاء إنساني بالدرجة الأولى بإنجاز يثبت نجاحه كل يوم على أرض الواقع، حيث أن مشاركة الأطفال في هذه المناسبة أضاف أجواء من المرح تليق بالهدف الذي حرصنا عليه وهو أن يكون المترو ذكرى فرح تتجدد سنويا بهذا الصرح الحضاري.



> وقام مطر الطاير بتكريم الفائزين في مسابقة (اطفال المترو) من مواليد 9/9/2009، حيث فازت الطفلة مريم السعدي برحلة عائلية إلى ديزني لاند باريس لمدة ثلاثة ليال لعائلة مكونة من اربعة افراد، بينما فاز كل من الاطفال خليفة محمد عبدالله، ويوسف أحمد الموسى، وسلطان حسن الخيال، وحمدان ابراهيم، بإقامة لمدة ليلتين في فنادق ومنتجعات في الدولة، كما كرم سعادته الأطفال الفائزين في مسابقة (تهاني المترو) الذين حازوا سبائك ذهبية، وهم عمران العوضي، عبدالله الفردان، اسراء اشرف، مريم البلوشي، وبرتيكا انيش.



> وقالت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالهيئة: إن مترو دبي يستحق الاحتفال به، بعد أن اقترب عدد مستخدميه من نصف مليار راكب منذ تدشينه، ما يعني أننا أمام مشروع يحمل معاني الامتنان لإمارة تحمل على كاهلها إسعاد زائريها وسائحيها ومُقيميها، مشيرة إلى أنه انطلاقا من هذه القيمة النبيلة، أعددنا مسابقتين الأولى هي (أطفال المترو) وتـُعنى بالصغار الذين ولدوا في 9/9/2009، والتي جرت بإرسال أولياء الأمور صور أطفالهم الذين ولدوا في هذا اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، في بادرة أردنا من خلالها إضفاء مسحة من البهجة الطفولية على احتفالات الذكرى الخامسة لمشروع المترو، والمسابقة الثانية هي (تهاني المترو) وتُعني بالأطفال من مواليد 2009 فقط، وفاز بها الأطفال الذين قدموا أفضل تهنئة للمترو عبر الفيديو بهذه المناسبة.



> وأضافت المري: شعرنا بسعادة تملأ قلوبنا حين رأينا أطفالا بصحبة أسرهم يلبّون نداء مسابقتينا ويحتفلون بيوم وسنة ميلادهم مع الاحتفالات بتدشين المترو، في لحظة عكست تلاحما جميلا بين براءة الأطفال وبين صرح حضاري احتضنت عرباته ضحكاتهم وفرحتهم حين تنقّلوا مع ذويهم بين محطاته، مؤكدة أن الحفل كان كرنفاليا ومعبرا عن احتفاء الجميع – صغارا وكبارا – بملمح عصري اسمه مترو دبي، نجني كل يوم دوره في تسهيل حركتنا اليومية تجاه أماكن العمل والرزق، ومساهمته الفعّالة في إبراز أهمية النقل الجماعي بما له من انعكاسات إيجابية لافتة في الحفاظ على البيئة كونه يعمل بالطاقة الكهربائية، والحد من الازدحام المروري بإمكانية الاستغناء عن المركبات الخاصة، ما يعني تقليل البصمة الكربونية التي أصبحت هدفا عالميا تسعى الدول المتحضّرة إلى تحقيقه.