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برلماني ليبي : مجلس النواب وافق على قانون مكافحة الأرهاب بأغلبية الأصوات

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برلماني ليبي : مجلس النواب وافق على قانون مكافحة الأرهاب بأغلبية الأصوات برلماني ليبي : مجلس النواب وافق على قانون مكافحة الأرهاب بأغلبية الأصوات

ارشيفية

وافق مجلس النواب الليبي في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء على قانون مكافحة الإرهاب بأغلبية الأصوات.

وقال جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي ـ في تصريح مقتضب لوكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر اليوم ـ إن أعضاء المجلس وافقوا بالأغلبية على قانون مكافحة الإرهاب .. مشيرا إلى أن جلسة أمس الأول تم فيها اعتماد المسودة النهائية بإجماع الحضور وترك للجنة المختصة التعديل النهائي.

وأضاف أنه كان من المفترض أن تتم الموافقة على قانون مكافحة الإرهاب أمس، ولكن اجتماعات ممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون مع رئيس المجلس والأعضاء أرجات الموافقة إلى اليوم.

يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب تم مناقشته خلال الجلسات الماضية للمجلس إلى أن تمت الموافقة عليه اليوم.

 

أ ش أ

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