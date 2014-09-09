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محلب يبحث توفير فرص عمل للشباب المصري في المشروعات التنموية التي تشيد بالسعودية

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محلب يبحث توفير فرص عمل للشباب المصري في المشروعات التنموية التي تشيد بالسعودية محلب يبحث توفير فرص عمل للشباب المصري في المشروعات التنموية التي تشيد بالسعودية

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

بحث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، صباح اليوم مع السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية لدى القاهرة ، العلاقات الثنائية بين والسعودية ، وسبل تطويرها في كافة مجالات التعاون ، والعمل على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.

وخلال اللقاء ، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات العمرانية الضخمة التي يجرى تشييدها بالمملكة العربية السعودية ، تعتبر فرصة كبيرة لإستيعاب العديد من الشباب والأيدي العاملة المصرية في كافة القطاعات .. مشيرا إلى أن حل مشاكل المستثمرين هو محل إهتمام للدولة المصرية ، معتبراً أن حلها سيؤدي إلى جذب مزيد من الإستثمارات لمصر.

من جانبه ، أوضح السفير السعودي ، أن الكثير من مشاكل المستثمرين السعوديين قد تم حلها ، كما أثنى على جهود المصرية في إتخاذ خطوات عاجلة لحل ما يتبقى من مشكلات.

وفي نهاية اللقاء ، طلب رئيس مجلس الوزراء من السفير السعودي نقل تهنئته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمناسبة قيام الأزهر الشريف بمنح جلالته شهادة الدكتوراه الفخرية ، تقديراً لجهوده الإنسانية في خدمة الإسلام والقضايا العربية والإسلامية.

 

أ ش أ

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