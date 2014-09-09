محلب يبحث توفير فرص عمل للشباب المصري في المشروعات التنموية التي تشيد بالسعودية

بحث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، صباح اليوم مع السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة ، العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية ، وسبل تطويرها في كافة مجالات التعاون ، والعمل على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.

وخلال اللقاء ، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات العمرانية الضخمة التي يجرى تشييدها بالمملكة العربية السعودية ، تعتبر فرصة كبيرة لإستيعاب العديد من الشباب والأيدي العاملة المصرية في كافة القطاعات .. مشيرا إلى أن حل مشاكل المستثمرين هو محل إهتمام للدولة المصرية ، معتبراً أن حلها سيؤدي إلى جذب مزيد من الإستثمارات لمصر.

من جانبه ، أوضح السفير السعودي ، أن الكثير من مشاكل المستثمرين السعوديين قد تم حلها ، كما أثنى على جهود الحكومة المصرية في إتخاذ خطوات عاجلة لحل ما يتبقى من مشكلات.

وفي نهاية اللقاء ، طلب رئيس مجلس الوزراء من السفير السعودي نقل تهنئته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمناسبة قيام الأزهر الشريف بمنح جلالته شهادة الدكتوراه الفخرية ، تقديراً لجهوده الإنسانية في خدمة الإسلام والقضايا العربية والإسلامية.

أ ش أ