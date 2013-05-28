سلطان: لو قنديل بيفهم في موضوع واحد يبقى "نهر النيل".. ومع ذلك الراجل صامت كالعادة

كتب : سهيلة حامد منذ 1 دقيقة

عصام سلطان

قال عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، إن هشام قنديل، رئيس الوزراء، يصمت كالعادة، أمام أزمة سد إثيوبيا، ويترك السفير المصري هناك "يقوم بالواجب"، على حد قوله.

قال سلطان، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "أعتقد لو في موضوع واحد بيفهم فيه الدكتور هشام قنديل يبقى موضوع نهر النيل، ومع ذلك فالرجل صامت كالعادة، تاركا السفير المصري "وليس الإسرائيلي"، في إثيوبيا يقوم بالواجب".

الأخبار المتعلقة:

الرئاسة: قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل ليس له تأثير سلبي على مصر

أبو العز الحريري: "سد النهضة" سيعلمنا ترشيد المياه.. ولدينا طاقة شمسية بديلة

نائب رئيس البرلمان الأفريقي: طالبت السفير الإثيوبي بإظهار تقرير اللجنة الرباعية

"دراج" متعجبًا من إعلان إثيوبيا البدء ببناء سد النهضة عقب زيارة مرسي: "شكله كان في دولة تانية"

مرسي مرشحًا ورئيسًا عن حصة مصر من مياه النيل: "متفائل جدًا وهنرفع إيدينا للسماء ونقول يارب"

بدء اجتماع لجنة الخبراء الثلاثية لبحث آثار سد "النهضة" الإثيوبي

السودان: قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل "صادم".. وقد نلجأ للجامعة العربية‎

السادات: سد النهضة "كارثة".. ومن يدير شؤون مصر "مجموعة من الهواة"

القوى السياسية بدمياط تعليقا على قرار أثيوبيا: "كرامة مصر ضاعت"

سفير مصر بإثيوبيا: تحويل مجرى النيل والبدء في بناء "سد النهضة" ليس "أمرًا مفاجئاً"

التليفزيون الإثيوبي يبدأ بث احتفالات تحويل مجرى النيل

نشطاء "تويتر" تعليقا على قرار إثيوبيا: مرسي راح السودان عزم عليهم بـ"حلايب" وراح إثيوبيا عزم عليهم بـ"النيل"

إسرائيل وإثيوبيا.. و"علاقة المؤامرة" على مصر

مستشار وزير الري: قرار تحويل المجرى متوقع.. ولدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الأزمة

عبدالله كمال: كيف يحمي "الإخوان" حصتنا في مياه النيل وهم لم يتقنوا كتابة الدستور

جمال جبريل: على "الرئاسة" أن توضح حقيقة تحويل مجرى النيل في إثيوبيا

مفاجأة| قرار إثيوبيا بتحول مجري النيل جاء بعد إعلان مصر تأييد مشروع "سد النهضة"

وزير إثيوبي للصحفيين المصريين قبل قرار حكومته: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من النيل

قبل بدء إثيوبيا تحويل مجرى النيل.. "مرسي" دعا "ديسالن" لزيارة مصر لمواصلة التنسيق في ملف النيل

عاجل| الرئاسة تتجاهل الرد على الصحفيين بخصوص تحويل مجرى النيل

مدير مشروع "سد النهضة": كان مقررا تحويل المجرى في سبتمبر لكننا أنجزنا المهمة قبل موعدها

عاجل| قنديل يفشل في الحصول على معلومات من الحكومة الإثيوبية بشأن قرار بتحويل مجرى النيل

عالم مياه: تغيير إثيوبيا لمجرى النيل "إحراج" للقيادة المصرية.. وسنخسر مليار متر مكعب من حصتنا

عاجل| قرار إثيوبي "مفاجئ" ببدء تحويل مجرى النيل غدا بعد ساعات من لقاء مرسي وديسالن