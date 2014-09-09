أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب مقدونيا: عدد المدافعين ليس مهما أمام إسبانيا

Google+ Print
مدرب مقدونيا: عدد المدافعين ليس مهما أمام إسبانيا مدرب مقدونيا: عدد المدافعين ليس مهما أمام إسبانيا

فالنسيا، (إفي): أكد بوشكو جورفسكي، المدير الفني للمنتخب المقدوني على ضرورة التفكير في المباراة المقبلة، بعد خسارته أمام إسبانيا بخمسة أهداف مقابل واحد في مستهل منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية التي تقام في فرنسا 2016.

وقال جورفسكي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "ينبغي علينا الاعتراف بأن المنافس كان الأفضل، وأننا غير سعداء بالنتيجة، ولكن اللاعبون احترموا فكرة اللعب التي وضعناها وفي الاستراحة غيرناها، ولكن الأهم في الوقت الحالي هو التفكير في المباراة المقبلة".

وأوضح "كان بمقدورنا القيام بأفضل مما قدمناه، ولكن إسبانيا لعبت بصورة جيدة للغاية، والأهم ليس عدد المدافعين الذين نلعب بهم"، مشيرا إلى أن فريقه كان يتمتع بالحافز ولكنه فقد الكرة كثيرا وتلقى هدفين مبكرين.

وأثنى على المفاهيم الكروية للمنتخب الإسباني وكذلك الجوانب الإيجابية التي تحلى بها فريقه بصناعة عدة فرص للتسجيل أمام فريق بقوة إسبانيا.

وتابع "أشعر بارتياح إزاء الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني، رغم أننا افتقرنا لشيء من الهجوم خلال المباراة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع