مدرب مقدونيا: عدد المدافعين ليس مهما أمام إسبانيا

فالنسيا، (إفي): أكد بوشكو جورفسكي، المدير الفني للمنتخب المقدوني على ضرورة التفكير في المباراة المقبلة، بعد خسارته أمام إسبانيا بخمسة أهداف مقابل واحد في مستهل منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية التي تقام في فرنسا 2016.

وقال جورفسكي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "ينبغي علينا الاعتراف بأن المنافس كان الأفضل، وأننا غير سعداء بالنتيجة، ولكن اللاعبون احترموا فكرة اللعب التي وضعناها وفي الاستراحة غيرناها، ولكن الأهم في الوقت الحالي هو التفكير في المباراة المقبلة".

وأوضح "كان بمقدورنا القيام بأفضل مما قدمناه، ولكن إسبانيا لعبت بصورة جيدة للغاية، والأهم ليس عدد المدافعين الذين نلعب بهم"، مشيرا إلى أن فريقه كان يتمتع بالحافز ولكنه فقد الكرة كثيرا وتلقى هدفين مبكرين.

وأثنى على المفاهيم الكروية للمنتخب الإسباني وكذلك الجوانب الإيجابية التي تحلى بها فريقه بصناعة عدة فرص للتسجيل أمام فريق بقوة إسبانيا.

وتابع "أشعر بارتياح إزاء الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني، رغم أننا افتقرنا لشيء من الهجوم خلال المباراة".