تأجيل دعوى بطلان تخصيص 3 ملايين متر لشركة “هشام طلعت مصطفى” لـ25 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير، إعادة المرافعة فى الدعوى التى تطالب ببطلان تخصيص وسحب 3 ملايين متر من شركة “بورتو فينيس” المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالعين السخنة، للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل.

وكان هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بإصدار حكم ببطلان التخصيص، وذلك فى الدعوى المقامة من النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى، والتى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، بصفتيهما.

وقد أوضح الفخرانى، أن التخصيص تم لشركة “بورتو فينيس” للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بإجمالى سعر قدره 400 مليون جنيه