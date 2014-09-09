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جنايات سوهاج تنظر محاكمة 113 شخص بتهمة الإنضمام للإخوان

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جنايات سوهاج تنظر محاكمة 113 شخص بتهمة الإنضمام للإخوان جنايات سوهاج تنظر محاكمة 113 شخص بتهمة الإنضمام للإخوان

تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط  برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة  5 قضايا متهم فيهم 113 متهما بالانضمام الى جماعة محظورة وحرق كنائس ونادي القضاة والتخريب والترويع . ومن بين القضايا القضية رقم  367 جنايات اول أسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها 100 من انصار جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين  بحرق الكنائس واقسام شرطة ونادي القضاة ومحال تجارية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وفى نفس السياق يشهد مجمع  محاكم أسيوط تأمينات أمنية مشددة مشتركة من الجيش والشرطة  وانتشار لقوات الأمن المركزى و كلاب بوليسية وعمل بوابات الكترونية.

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