أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

22 سبتمبر نظر دعوى حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس

Google+ Print
22 سبتمبر نظر دعوى حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس 22 سبتمبر نظر دعوى حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس

أرشيفية

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 22 سبتمبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من “حامد صديق” الباحث بالمركز القومي للبحوث، ويطالب بإلزام كلا من: رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومفتي الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالتحفظ مع حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس.

استند “صديق” إلى المادة 45 من قانون المرافعات، أنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديداً للأمن القومي.

كما استند في دعواه بإقرار الدستور”أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الاسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا