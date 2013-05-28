الشئون الاجتماعية تنفى وقف مستحقات مجاهدى سيناء أو أبناء الطائفة اليهودية بمصر

صرح الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن مراجعة وتحديث البيانات بالوزارة أدت إلى تأخر صرف المستحقات المخصصة لمجاهدى سيناء ، ولا صحة لما أثير بشأن وقفها .

وقال الدمرداش – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الوزارة تتشرف بتقديم هذا التقدير لرموز مصر الغالية من مجاهدي سيناء الأبطال وعددهم 757 مجاهدا ، وأن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وجهت بسرعة صرف المستحقات المتأخرة فورا على أن تستكمل أي بيانات أو تحديثات دون تعطيل لصرف المستحقات .

وأضاف أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تؤكد تقديرها واعتزازها غاليا، وتثمن نضال أبطال سيناء ولا تتأخر عن دعمهم بكل الإمكانيات المتاحة . وفى سياق آخر، أكد الدمرداش أنه لا صحة لما أثير في بعض وسائل الإعلام أو روجته عدد من المواقع الإخبارية عن نية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلغاء الإعانة التي تمنح للمصريين من أبناء الطائفة اليهودية المقيمين على أرض مصر والمدرجة بميزانيتها .

وأوضح أن هذه الإعانة تصرف تحديدا لعدد 40 شخصا من هؤلاء المواطنين كبار السن الذين لا عائل لهم ولا مورد رزق ، والذين فضلوا البقاء في مصر وانقطعت صلتهم بأسرهم وذويهم منذ عقود من الزمان ، ونصيب كل مواطن منهم تحديدا مبلغ مائتي جنيه فقط لا غير ، وبإجمالي 8 آلاف جنيه شهريا للأربعين مواطنا ، وينطبق عليهم كافة المعايير التى تحقق حالة الفقر والعوز ، ولذا يقع على الدولة واجب رعايتهم كمواطنين مصريين.

أ ش أ