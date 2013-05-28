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السيسى يفتتح فندق ونادى الجوهرة لأفراد القوات المسلحة بالسويس

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السيسى يفتتح فندق ونادى الجوهرة لأفراد القوات المسلحة بالسويس السيسى يفتتح فندق ونادى الجوهرة لأفراد القوات المسلحة بالسويس

الفريق أول عبد الفتاح وزير الدفاع

افتتح الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى نادى وفندق الجوهرة ليكون متنفسا ترفيهيا واجتماعيا وثقافيا يلبى احتياجات أفراد القوات المسلحة وعائلاتهم والمواطنين بمحافظة السويس وذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بأبنائها من ضباط الصف .

وقد روعى فى تصميم وإنشاء النادى والفندق الحفاظ على التراث المعمارى للمنطقة والمظهر والتناسق العام للمنشآت والملاعب وأماكن الانتظار وتقديم كافة الأنشطة والخدمات بأسعار رمزية تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمساهمة فى دفع عجلة التنمية .

حضر الافتتاح الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع ومحافظ السويس وكبار القادة والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة السويس .

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