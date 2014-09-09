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تكثيف أمني بالسويس تحسبًا لتظاهرات «ضنك الإخوانية»

  • مصر
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كثفت قوات الأمن بالسويس من تواجدها بشوارع وميادين المحافظة ونفق الشهيد أحمد حمدي والمدخل الجنوبي لقناة السويس، صباح الثلاثاء، تحسبًا للتظاهرات التي دعت لها حركة «ضنك» التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن «محافظة السويس مؤمنة تمامًا ويوجد تنسيق كامل بين قوات الجيش والشرطة، لتأمينها من خلال قوات الانتشار التي تجوب شوارع المحافظة».

كان انتشر بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالسويس مدته 3 دقائق يظهر فيه 3 شباب ملثمين بأقنعة سوداء لا تظهر إلا العينين، يرتدون «تي شيرتات» سوداء اللون يعرّفون أنفسهم بحركة «ضنك» الإخوانية بالسويس، ويدعون لتظاهرة يوم 9 سبتمبر المقبل ضد النظام «لإسقاطه، لإعادة نظام الإخوان الشرعي»، حسبما جاء في مقطع الفيديو.

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