أوباما: الرجل الحقيقي لا يضرب امرأة أمام العامة أو خلف الأبواب المغلقة

علق الرئيس الأمريكي باراكأوباما، الإثنين على تسجيل مصور يظهر راي رايس لاعب فريق بالتيمور ريفنز في دوري كرة القدم الأمريكية، وهو يلكم خطيبته داخل مصعد قائلا «الرجل الحقيقي لا يضرب امرأة».

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست في بيان «الرئيس أب لفتاتين، ومثل كل أمريكي يؤمن بأن العنف الأسري مخز وغير مقبول في مجتمع متحضر».

وجاء في بيان البيت الأبيض «الرجل الحقيقي لا يضرب امرأة وينطبق هذا سواء كان العنف أمام العامة أو حتى بعيدًا عن الأعين وخلف الأبواب المغلقة».

وأضاف أن وقف العنف الأسري «شيء أهم من كرة القدم».

وبعد نشر التسجيل المصور على موقع «تي.ام.زد» لرايس وهو يلكمجاني بالمر، زوجته حاليًا، وسقوطها على أرضية المصعد عرض ريفنز اللاعب للبيع الإثنين.

كما عاقبت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية رايس (27 عامًا) بالايقاف لأجل غير مسمى.

وأظهر تسجيل مصور نشر في وقت سابق رايس وهو يسحب بالمر فاقدةالوعي خارج المصعد في ناد للقمار بمدينة أتلانتك سيتي في ولاية نيوجيرزي في وقت سابق من هذا العام.

وبعد نشر التسجيل المصور عاقبت رابطة دوري كرة القدم الأمريكيةرايس بالايقاف مبارتين وغرامة مالية 500 ألف دولا،ر وهي العقوبة التي اعتبرت غير صارمة.