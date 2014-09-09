ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سانتياجو إلى 14 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مطعم للوجبات السريعة بالقرب من محطة لمترو الأنفاق في العاصمة التشيلية سانتياجو إلي 14 مصابا على الأقل.

ووصفت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت – في تصريح لها وفقا لما ذكرته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء – بأنه “عمل إرهابي بغيض”، وتعهدت باستخدام القوة الكاملة للعدالة، بما في ذلك فرض قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت السلطات التشيلية قد أغلقت محطة (سكويلا ميلتار) للمترو بشكل مؤقت وقامت قوات مكافحة المفرقعات بتفتيش المحطة بشكل كامل.

ولم تعلن أية جهة – حتى الآن – مسئوليتها عن زرع القنبلة، فيما أكد متحدث باسم الحكومة أن الانفجار يندرج في إطار الأعمال الإرهابية التي تهدف إلي إيذاء أشخاص أبرياء.

أ ش أ