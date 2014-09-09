أوباما معلقًا على واقعة عنف مصورة: الرجل الحقيقي لا يضرب امرأة

علق الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الاثنين، على تسجيل مصور يظهر “راي رايس” لاعب فريق “بالتيمور ريفنز” في دوري كرة القدم الأمريكية وهو يلكم خطيبته داخل مصعد قائلًا “الرجل الحقيقي لا يضرب امرأة.”

وأضافت وكالة أنباء رويترز، أن المتحدث باسم البيت الأبيض “جوش إرنست” قال في بيان “الرئيس أب لفتاتين، ومثل كل أمريكي يؤمن بأن العنف الأسري مخز وغير مقبول في مجتمع متحضر.”

وجاء في بيان البيت الأبيض “الرجل الحقيقي لا يضرب امرأة وينطبق هذا سواء كان العنف أمام العامة أو حتى بعيدا عن الأعين وخلف الأبواب المغلقة، أن وقف العنف الأسري شيء أهم من كرة القدم.”

وبعد نشر التسجيل المصور على موقع “تي.ام.زد” لرايس وهو يلكم “جاني بالمر” زوجته وسقوطها على أرضية المصعد عرض ريفنز اللاعب للبيع يوم الاثنين.

وعاقبت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية “رايس” بالايقاف لأجل غير مسمى.

وأظهر تسجيل مصور نشر في وقت سابق “رايس” وهو يسحب “بالمر” فاقدة الوعي خارج المصعد في ناد للقمار بمدينة “أتلانتك سيتي” في ولاية نيوجيرزي في وقت سابق من هذا العام.

وبعد نشر التسجيل المصور عاقبت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية رايس بالايقاف مبارتين وغرامة مالية 500 ألف دولار وهي العقوبة التي اعتبرت غير صارمة.