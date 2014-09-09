عشريني يشرع في الانتحار أمام المارة

فشل شاب عربي عاطل عن العمل في العشرينيات من عمره في الانتحار بعدما عمد إلى جرح إحدى يديه بوساطة آله حادة، وذلك أمام المارة والمتسوقين مقابل أحد المحال التجارية المعروفة على شارع الشيخ خالد بن محمد القاسمي في مركز مدينة خورفكان. وتم استدعاء الدوريات الأمنية على الفور، والتي تمكنت من السيطرة عليه وإنقاذه من إيذاء نفسه، وكان في حالة إعياء ونقل إلى المستشفى لإسعافه وإجراء عملية عاجلة له، ومن ثم تم تسليمه لمركز الشرطة استكمالاً لبقية الإجراءات.

وأكدت، نيابة خورفكان الكلية، أمس، والتي باشرت تحقيقاتها حول الحادثة، أنه لغاية الآن لم تتضح الأسباب الحقيقية التي دفعت الشاب إلى القيام بمحاولة الانتحار، ولايزال يتلقى العناية الطبية اللازمة، فيما التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل الحادثة وما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية أم لا.