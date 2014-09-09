CNN: أكثر من 90 % من الأمريكيين قلقون من تهديدات “داعش”

أظهر استطلاع للرأي اجرته محطة “CNN” الأمريكية أن 45 % من الأمريكيين يعتقدون أن ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” يمثل تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة بينما يرى 49 % أن داعش يمثل تهديدًا مماثلا لتهديدات تنظيم القاعدة قبل أحد عشر عامًا.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي يأتي مع اقتراب الذكرى الثالثة عشر لهجمات 11 سبتمبر أن 30 % ممن شملهم الاستطلاع قالوا أن الإرهاب يمثل مشكلة هامة تواجه الولايات المتحدة بعد أن كانت نسبة الأمريكيين الذين يرون الإرهاب أحد أهم مشكلات الولايات المتحدة بلغت 3% فقط في سبتمبر 2010.

ورأى سبعة من بين كل عشرة أمريكيين شملهم الاستطلاع أن تنظيم “داعش” يمتلك القدرات لشن هجوم ضد الولايات المتحدة، كما كشف الاستطلاع عن عدم رضا الأمريكيين اٍزاء تعامل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع “داعش” إذ أيد 43% ممن شملهم الاستطلاع دور أوباما كقائد عام للجيش الأمريكي مقابل 55% أعربوا عن عدم رضاهم، ورأى 30% فقط من الأمريكيين أن الرئيس أوباما لديه رؤية واضحة للتعامل مع تنظيم “داعش”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أيد فيه 76% من الأمريكيين القيام بمزيد من الضربات الجوية ضد “داعش” مقابل 23%، كما أيد 62% من الأمريكيين إرسال مساعدات عسكرية للتصدي لتنظيم “داعش”، غير أن 61% منهم عارضوا فكرة إرسال قوات قتالية إلى العراق وسوريا لمحاربة التنظيم الإرهابي.

وعلى الرغم من تأييد غالبية الأمريكيين للقيام بعمل عسكري ضد “داعش” إلا أن أكثر من سبعة من بين كل عشرة أمريكيين رأوا ضرورة حصول الرئيس الأمريكي على موافقة الكونجرس لقصف مواقع “داعش”.

يذكر أن نتائج الاستطلاع جاءت قبل يوم واحد من خطاب الرئيس أوباما الذي من المقرر أن يعلن فيه عن خطته للشعب الأمريكي حول سبل مواجهة “داعش”.

أ ش أ