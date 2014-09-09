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تنظيم “داعش” يستخدم أطفال في هجمات انتحارية بالعراق

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تنظيم “داعش” يستخدم أطفال في هجمات انتحارية بالعراق تنظيم “داعش” يستخدم أطفال في هجمات انتحارية بالعراق

داعش-أرشيفية

قالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 700 صبي استخدمهم تنظيم “داعش” لتنفيذ هجمات إنتحارية قتلوا أو أصيبوا بتشوهات في العراق مطلع العام الجاري.

وأشارت ليلى زروقي الممثلة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، إلى أن هناك تجنيدًا للأطفال أيضًا على أيدي مليشيات شيعية متحالفة مع وتحارب تنظيم “داعش”.

وقالت “يستخدم المقاتلون فتيانا لا يتجاوزون 13 عامًا لنقل الأسلحة وحراسة المواقع الاستراتيجية وتوقيف مدنيين وينفذ أخرون هجمات انتحارية، وأوضحت أن الحكومة العراقية أوقفت “العديد من الأولاد” في يوليو ومكان اعتقالهم غير معروف.

وقالت زروقي “مصدومة للازدراء التام بالحياة البشرية الذي أبداه تنظيم داعش خلال تقدمه السريع في سوريا والعراق”.


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