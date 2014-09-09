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وزيرة التضامن: أطفال الشوارع تم استغلالهم في أنشطة سياسية بعد الثورة (فيديو)

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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أطفال الشوارع يتم استخدامهم في أنشطة سياسية منذ فترة ما بعد ثورة 25 يناير.

وأضافت والي على هامش مؤتمر " المستقبل" الاقتصادي، أن الوزارة تعمل مع الجمعيات الأهلية في برنامج لحماية أطفال الشوارع، وتطوير المؤسسات العاملة في هذا الشأن، لأنه ظاهرة أطفال الشوارع زادت وحدث استغلال لأطفال الشوارع والأطفال ممن بلا مأوى في أنشطة سياسية وإجرامية بعد الثورة، ما يجعل تواجدهم في الشارع خطرًا كبيرًا عليهم.

ووصفت والي الفقر في مناطق الصعيد والريف بأنه "قاسي جدا"، فيما أشارت إلى أن هناك تشريع جديد للمعاشات لاسترجاع أموالها من وزارة المالية واستثمارها بشكل أفضل.

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