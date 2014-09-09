أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الإسكان: مضاعفة اعتمادات سوهاج الجديدة إلى 581 مليون جنيه

  • مصر
  • 3
Google+ Print

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن مدينة سوهاج الجديدة كان معتمد لها 222 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وتم مضاعفة المبلغ في الموازنة إلى 581 مليون جنيه وهو ما يعكس حرص الشديد في إعمار المدينة والانتهاء منها في أسرع وقت موضحا أن هناك 7600 وحدة سكنية جديدة بالمدينة يتم بنائها في مراحل تنفيذ المشروع المختلفة وأن بدء الدراسة بجامعة سوهاج الجديدة المجاورة للمدينة سيحدث حركة كبيرة وحالة من الإنتعاش بالمنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة سوهاج لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الإسكان الإجتماعى ومحطات مياه الشرب الجديدة بالمحافظة بمرافقة اللواء محمود عتيق محافظ الأقليم .

وقال وزير الإسكان أن الوزارة حريصة على التعرف على جميع المشاكل المتعلقة بمشروعات الإسكان الإجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية والعمل على حلها والانتهاء من المشروعات المتأخرة بها من خلال برنامج وجدول زمنى لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع وحدات الإسكان الإجتماعى المميزة بمدينة سوهاج الجديدة وتسليمها للمواطنين قبل نهاية عام 2014 الحالى .

ووعد الوزير بدراسة شكوى عدد من المواطنين بالمدينة من وجود بلطجية يفرضون عليهم إتاوات داخل المدينة وتعرض منازلهم للسرقة نظرا للغياب الأمنى وعدم وجود شرطة بداخل المدينة مؤكدا أنه سيقوم بدراسة هذا الأمر مع محافظ سوهاج واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي