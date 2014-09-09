وزير الإسكان: مضاعفة اعتمادات سوهاج الجديدة إلى 581 مليون جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن مدينة سوهاج الجديدة كان معتمد لها 222 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وتم مضاعفة المبلغ في الموازنة إلى 581 مليون جنيه وهو ما يعكس حرص الحكومة الشديد في إعمار المدينة والانتهاء منها في أسرع وقت موضحا أن هناك 7600 وحدة سكنية جديدة بالمدينة يتم بنائها في مراحل تنفيذ المشروع المختلفة وأن بدء الدراسة بجامعة سوهاج الجديدة المجاورة للمدينة سيحدث حركة كبيرة وحالة من الإنتعاش بالمنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة سوهاج لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الإسكان الإجتماعى ومحطات مياه الشرب الجديدة بالمحافظة بمرافقة اللواء محمود عتيق محافظ الأقليم .

وقال وزير الإسكان أن الوزارة حريصة على التعرف على جميع المشاكل المتعلقة بمشروعات الإسكان الإجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية والعمل على حلها والانتهاء من المشروعات المتأخرة بها من خلال برنامج وجدول زمنى لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع وحدات الإسكان الإجتماعى المميزة بمدينة سوهاج الجديدة وتسليمها للمواطنين قبل نهاية عام 2014 الحالى .

ووعد الوزير بدراسة شكوى عدد من المواطنين بالمدينة من وجود بلطجية يفرضون عليهم إتاوات داخل المدينة وتعرض منازلهم للسرقة نظرا للغياب الأمنى وعدم وجود شرطة بداخل المدينة مؤكدا أنه سيقوم بدراسة هذا الأمر مع محافظ سوهاج واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.