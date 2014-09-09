أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تكريم أسرة دلع البنات وغياب بطلة العمل

Google+ Print
تكريم أسرة دلع البنات وغياب بطلة العمل تكريم أسرة دلع البنات وغياب بطلة العمل

الإثنين 08-09-2014 23:55

بناءً على العديد من الاستفتاءات، التّي أجراها عدد من المراكز الإعلامية، كالمركز العربي للإعلام والتكنولوجيا، ونقابة الإعلاميين بالجيزة، وقناة النّهار، والتي أكّدت نجاح مسلسل "دلع بنات"، ، أُقيم احتفال لتكريم أبطال المسلسل، حيث تمّ إهداؤهم درع التّميز بنادي "رؤية" في مدينة أكتوبر.

وقد تمّ تكريم الفنانين: حجاج عبد العظيم، وريم البارودي، وطارق صبري، ونضال الشافعي، وسناء يوسف، وهند رضا، فيما قام الدكتور عبد العزيز أمين، رئيس نادي الإعلاميين بالجيزة، بتسليم الفنانين الهدايا القيّمة المصنوعة يدوياً من الفضّة والأحجار الكريمة.

وبالرغم من حضور معظم أبطال العمل، إلا أنّ اللافت كان غياب بطلة العمل الفنانة مي عزّ الدين عن التكريم.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي