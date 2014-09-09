تكريم أسرة دلع البنات وغياب بطلة العمل

بناءً على العديد من الاستفتاءات، التّي أجراها عدد من المراكز الإعلامية، كالمركز العربي للإعلام والتكنولوجيا، ونقابة الإعلاميين بالجيزة، وقناة النّهار، والتي أكّدت نجاح مسلسل "دلع بنات"، ، أُقيم احتفال لتكريم أبطال المسلسل، حيث تمّ إهداؤهم درع التّميز بنادي "رؤية" في مدينة أكتوبر.

وقد تمّ تكريم الفنانين: حجاج عبد العظيم، وريم البارودي، وطارق صبري، ونضال الشافعي، وسناء يوسف، وهند رضا، فيما قام الدكتور عبد العزيز أمين، رئيس نادي الإعلاميين بالجيزة، بتسليم الفنانين الهدايا القيّمة المصنوعة يدوياً من الفضّة والأحجار الكريمة.

وبالرغم من حضور معظم أبطال العمل، إلا أنّ اللافت كان غياب بطلة العمل الفنانة مي عزّ الدين عن التكريم.

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