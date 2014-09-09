طليق حنان ترك يتزوج.. بعد فشل محاولات عودتها إليه

تزوج طليق الفنانة المعتزلة حنان ترك، رجل الأعمال المصري خالد خطّاب، من إحدى الفتيات التّي تعرّف إليها منذ أشهر، عن طريق بعض أصدقائه؛ وذلك بعدما فشلت كل محاولاته السابقة الرامية إلى إعادة طليقته إليه، في وقت زاد الأمر تعقيداً زواج حنان الثالث وإنجابها طفلها الأخير محمد.

يُشار إلى أنّ لخالد خطّاب ولدين من طليقته، هما: يوسف وآدم؛ وهما يعيشان مع والدهما بشكل شبه دائم.

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