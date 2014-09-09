وفاة الممثلة مولي جلين عن 46 عاماً‏

توفيت الممثلة Molly Glynn عن عمر ناهز ال 46 عاما، بعد أن سقطت عليها شجرة أثناء تنزهها على الدراجة الهوائية.

وفي التفاصيل، هبّت عاصفة قوية ومفاجأة أثناء تجول Glynn على الدراجة برفقة زوجها، مما أدّى إلى سقوط شجرة، ولسوء حظها فقد كانت تمر من تحتها، حيث لاقت حتفها.

وعبّر زوجها Joe foust عن أسفه وحزنه الشديدين، خاصة أنه لم يستطع مساعدتها ونقلها إلى المستشفى بسبب رداءة الطقس، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث قبل 20 دقيقة من سقوط الشجرة، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.

يُذكر أن للممثلة Molly Glynn ولدين ، هماchance (17 عاما)، وDeclan (13 عاما).

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