حسن عسيري لـ"سيدتي نت": اتفقت مع روتانا على إنتاج جزء ثانٍ من "سواق وشغالة"

اعتبر الفنان والمنتج حسن عسيري، أنّ النّجاح الجّماهيري الكبير الذي حققه المسلسل الكوميدي الاجتماعي "سواق وشغالة وأكثر"، الذي أنتجته شركته "الصدف" للإنتاج الفنّي كمنتج منفذ، وعُرض خلال رمضان الماضي على شاشة روتانا خليجية، فضلاً عن أنّه تُوج أخيراً بلقب أفضل مسلسل كوميدي خليجي في الاستفتاء الجماهيري لمجلة "سيدتي" لرمضان 2014، دفعه للاتفاق مع قناة روتانا على إنتاج جزء ثانٍ للعمل رمضان المقبل.

وقال عسيري في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "تقابلت مع تركي الشبانة مدير عام قنوات روتانا واتفقنا على إنتاج جزء ثان من مسلسل "سواق وشغالة وأكثر"، بعد النّجاح الجماهيري الكبير للجزء الأول الذي عرضته شاشة روتانا خليجية في رمضان".

وتابع عسيري: "تناقشنا في العديد من التفاصيل عن الجزء الجديد، وأنا سعيد بنجاح العمل في التعبير عن واقع المجتمع السعودي، وكشف أسرار العالم السري للخادمات والسائقين من الجنسيات المختلفة في المملكة وأيضاً العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية ومنها قضية السحر، والدجل، والشعوذة، العنوسة، والعمالة السائبة، والاتجار بالبشر، وهروب العمالة، وتعاطي الخمر والمخدرات، فضلاً عن التجاوزات الأخلاقية والإساءة إلى الخدم والعاملين، والتّحرش بالأطفال والإيذاء الجسدي والزواج من الخادمات".

وأضاف المنتج: "سنقدم في الجزء الجديد من المسلسل العديد من النماذج الإيجابية لعالم الخادمات والسائقين، لأنهما جزء من حياة المجتمع السعودي"، موضحاً: "من واجبنا درامياً الغوص في هذا العالم وتقديم شكل العلاقة السليمة من صور الرحمة والعيش في أمان بين الطرفين، مع عرض أيضاً للنماذج السلبية والتوعية من ضررها".

وأكد الفنان حسن عسيري أنّه وبالنسبة لمسلسل "كلام الناس"، الذي أنتجه وقام ببطولته وعُرض جزئه الثالث رمضان الفائت على التلفزيون السعودي، أن الرؤية لم تتضح بعد فيما يخص إنتاج جزء جديد من العمل لصالح التلفزيون السعودي، أو تقديم مسلسل درامي جديد.

يشار إلى أن "سواق وشغالة وأكثر" هو من إنتاج شبكة قنوات روتانا، ومن تنفيذ شركة الصدف في أول تعاون درامي بين الشركتين، وتأليف علاء حمزة، ومن إخراج محمد عايش، وبطولة كل من: رياض الصالحاني، ومحمد حجي، والمهرة، وشيماء الفضل، ورانيا محمد، وبدر المطرفي، وسارة اليافعي، ومحمد جبرتي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"