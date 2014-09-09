سعيد عبيد: لا حوادث مرورية بليغة بسبب الضباب في أم القيوين

أكد المقدم سعيد عبيد، مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أم القيوين، عدم وقوع حوادث مرورية بليغة منذ بداية العام الجاري في أم القيوين، خلال الفترة الماضية، بسبب الضباب، عدا حوادث بسيطة نتجت عنها إصابات متوسطة، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد حادث تصادم بين 9 مركبات على شارع الشيخ زايد في منطقة فلج المعلا بسبب الضباب وانعدام الرؤية نتجت عنه إصابة سيدة وأضرار مادية.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة بأم القيوين: تم تحذير سائقي المركبات من مخاطر الطريق والقيادة غير الآمنة وعدم التقيد بالإرشادات المرورية، خصوصاً عند تشكل الضباب المفاجئ وعدم وضوح الرؤية، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية، منوهاً إلى أن إدارة المرور والدوريات قامت سابقاً بتوزيع بروشرات توعية تشمل كل مخاطر الطريق للسائقين وأولياء الأمور والطلبة، وذلك من أجل تعزيز الثقافة المرورية بين كل شرائح المجتمع، والتي من شأنها أن تقلل من الحوادث المرورية وما تنتج عنه من وفيات وإصابات بليغة تكلف الكثير.

ضباب وأمطار

وأوضح أن الحوادث المرورية التي تقع بسبب العوامل الجوية من ضباب وأمطار وعواصف تكون في معظمها مأساوية وقاتلة، محذراً مرتادي الطرق كلها، وخاصة الطرق الخارجية من زيادة السرعات أثناء القيادة، خصوصاً في مثل تلك الأيام التي تكثر فيها احتمالات انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أكثر من 50 متراً نتيجة لتغلب الأجواء، داعياً في الوقت ذاته إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية الخاصة بهذه الحالات حفاظاً على السلامة العامة وسلامة الآخرين.

سرعة القيادة

وأضاف: بإمكان قائد المركبة في حالة كثافة الغبار وتساقط الأمطار والضباب، تلافي المخاطر إذا ضبط معدل سرعة القيادة حسب حالة الطقس، وتذكر دوماً أن السرعة المحددة على الطريق هي الأفضل، وأنه يجب استخدام الأنوار التحذيرية المتقطعة مع مراعاة استخدام الفرامل بوضع صحيح، وضرورة تقيد السائقين بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم وأرواح مستخدمي الطرق، داعياً السائقين إلى تقليل السرعات عند نزول الضباب المفاجئ وعدم استخدام الإشارات المزدوجة وتشغيل الأنوار الأمامية والخلفية فقط، مبيناً أن هناك الكثير من السائقين يجهلون تلك القواعد المرورية الأمر الذي يسبب وقوع حوادث مرورية بليغة.