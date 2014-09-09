سلطان القاسمي يتكفل بعلاج مولودة

لبى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مناشدة المواطن حميد، التي بثها عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة وأصدر قراره بتوفير العلاج لابنته في «قسم الخدج» بمستشفى جامعة الشارقة، كما وجه سموه بإحكام الرقابة على نوعية الاغذية التي تباع في مقاصف المدارس الخاصة ومتابعة الطلبة خلال دخولهم وخروجهم من الحرم المدرسي.

وكان والد الطفلة المريضة قد تحدث عن التكلفة الباهظة لعلاج ابنته التي تحتاج الى البقاء في الحاضنة او «الخدج » لمدة شهرين حيث تصل تكلفة اليوم الواحد فيها الى 2200 درهم وهو ما يفوق قدرته المادية.

شكر

وتقدم والد الطفلة بالشكر والتقدير لسموه على سرعة الاستجابة، قائلاً: إن هذا ليس غريباً على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يحرص دائماً على توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين فيما توالت ردود الفعل على توجيهات سموه واصفين إياها «بالعمل الانساني العظيم».

يشار إلى أن مستشفى الجامعة يعد من الصروح الطبية العلمية المتميزة التي تشتمل على أحدث التقنيات الطبية العالمية وتقدم خدمات صحية متميزة بواسطة نخبة من كبار الأطباء والأساتذة.

ويضم مستشفى الجامعة العديد من المراكز الطبية المتميزة، ويشتمل على مختلف التخصصات في مجال طب وجراحة الأطفال ورعاية الخدج ومركز لأمراض القلب وجراحات المسالك البولية والمناظير الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي والأمراض النسائية وأمراض العظام والغدد الصماء والسكري والأشعة والرنين المغناطيسي وغيرها من التخصصات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في التشخيص التصويري ومنها الأشعة المقطعية لشرايين القلب التي تبين وجود اي انسداد للشرايين من عدمه بدون اجراء قسطرة قلبية.

متابعة

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة، مجلس الشارقة للتعليم بمتابعة نوعية الاغذية المقدمة للطلبة في المقاصف المدرسية بالمدارس الخاصة في إمارة الشارقة، والرقابة عليها بشكل يومي كما أمر سموه المجلس بتشكيل فرق لمتابعة عملية دخول وخروج الطلاب من المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، وذلك بحسب عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم سعيد مصبح الكعبي.

وأضاف الكعبي خلال مداخلة له مع برنامج «الخط المباشر»، أن المجلس سيبدأ فوراً تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث سيتم حل مشكلة المقاصف المدرسية في المدارس الخاصة، ورفع تقرير يومي للمجلس من قبل الممرض المشرف على تلك المقاصف، ومحاسبة الموردين المخالفين.

وكانت البيان في عددها الصادر في مايو الماضي قد سلطت الضوء على ما تقدمه بعض المقاصف في المدارس الخاصة من مأكولات غير صحية، وبأسعار خيالية، مستغلة ضعف الرقابة بل وغيابها في كثير من الأوقات، ومناشدة من أولياء الامور بأحكام الرقابة على مقاصف المدارس الخاصة.

حيث دعا أولياء أمور إلى إحكام الرقابة على مقاصف المدارس الخاصة، من حيث أسعارها وسلامتها ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والقيمة الغذائية، التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مطالبين الجهات الصحية والرقابية في بلدية الشارقة بتكثيف زياراتها المفاجئة نظراً لكثرة المخالفات التي ترتكب في بعض المدارس.