كيري: تشكيل حكومة العراق حدث هام للبلاد في تنظيم “داعش”

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الاثنين إن تشكيل حكومة عراقية جديدة لا تقصي أحدًا حدث هام كبير للبلاد في مواجهة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال كيري للصحفيين بوزارة الخارجية إن الحكومة التي شكلت يوم الاثنين في بغداد لديها القدرة على توحيد جميع طوائف العراق من أجل عراق قوي وعراق موحد وإعطاء هذه الطوائف فرصة لبناء مستقبل ينشده العراقيون جميعا.”

وضمت حكومة العبادي وهو شيعي أعضاء من الاغلبية الشيعية والاقليتين الكردية والسنية، ويبدأ رئيس الوزراء الجديد مهمة صعبة لتوحيد البلاد بعدما استولى تنظيم الدولة الإسلامية هذا الصيف على مساحات واسعة من شمال العراق.