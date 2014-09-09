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عرض أشياء ترتبط بالغارة الأمريكية التي قتلت بن لادن في معرض بنيويورك

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عرض أشياء ترتبط بالغارة الأمريكية التي قتلت بن لادن في معرض بنيويورك عرض أشياء ترتبط بالغارة الأمريكية التي قتلت بن لادن في معرض بنيويورك

عرضت أشياء مرتبطة بالغارة العسكرية الأمريكية التي قتلت أسامة بن لادن منذ ثلاث سنوات في المتحف والنصب التذكاري القومي 11 سبتمبر يوم الأحد قبيل حلول الذكرى الثالثة عشر لهجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن.

وأضافت وكالة أنباء رويترز، أن المعرض الذي يقام في المتحف الموجود في نيويورك، يضم قميصًا كان يرتديه أحد أفراد فرقة القوات البحرية الأمريكية الخاصة التي شاركت في الغارة ومجموعة من الصور وطوبة من المجمع الذي قتل فيه بن لادن وعملة تذكارية تبرع بها أحد العاملين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي لاحقت بلا هوادة زعيم القاعدة.

وقال “جو دانيلز” رئيس النصب التذكاري في بيان إن المعرض يمثل لحظات رئيسية في التاريخ الأمريكي كما يتيح لملايين الزوار الفرصة للتعرف على الشجاعة الاستثنائية للرجال والنساء الذين يضحون كثيرًا من أجل هذا البلد في الداخل والخارج.

وقتلت القوات الأمريكية زعيم القاعدة في مايو 2011 في غارة مفاجئة على مخبأ بن لادن في أبوت أباد بباكستان لتنهي قرابة عشر سنوات من مطاردة بن لادن في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة باستخدام طائرات مختطفة .

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