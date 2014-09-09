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السيطرة على حريق في 3 عربات بقطار منوف بالقليوبية دون خسائر بشرية

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تمكنت قوات الدفاع المدني بالقليوبية، من السيطرة علي حريق شب في العربات الـ3 الأخيرة بقطار منوف بنها دون وقوع خسائر بشرية أو مصابين.

كان اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بالحادث فانتقل علي الفور العميد سامي غنيم رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية حيث تبين نشوب حريق في عربات القطار 826 القادم من منوف لمدينة بنها أمام قرية بقيرة مركز بنها.

وتبين إشتعال النيران في سقف العربة الأخيرة مما تسبب في نشوب الحريق الذي امتد للعربتين المجاورتين مما تسبب في تلفيات بالعربات الـ3، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر يشرية أو إصابات بين الركاب حيث تم السيطرة علي الحريق وسحب القطار لمحطة بنها.

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