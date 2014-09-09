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فيديو.. «أديب»: «لو ضعفنا هيطلعلنا 100 داعش.. الوقت بيعدي وبتدلعوا»

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» اعتمد على ضعف الدول داخليًا لفرض سيطرته، فكانت البداية في سوريا والعراق.

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الإثنين: «أنا بقول الكلام دا لكل الناس اللي بتدلع قبل ما الوقت يعدي وأنتم بتدلعوا، لو الدولة ضعيفة هيطلعلنا 100 داعش، دواعشنا ودواعش ودواعش الإمارات».

وتابع: «المؤامرة انتهت، بس أنت لازم تتهد وتتقسم على خمسة وستة وسبعة، لأن أكبر بكتير من ليبيا وسوريا، وكل واحد في حتة، وتنتهي فكرة الدولة المُوحَدة اللي المصريين ماتوا عليها 7000 سنة».

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