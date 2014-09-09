بان كي مون يرحب بإعلان تشكيل الحكومة العراقية اليوم

رحب الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” يإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في العراق واعتماد برنامج العمل الوزاري.

واعتبر الأمين العام – في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه – تشكيل الحكومة العراقية بمثابة خطوة إيجابية نحو الاستقرار السياسي والسلام في البلاد، داعيًا جميع القادة السياسيين العراقيين إلي البناء على الزخم الحالي للتعاون، والعمل من أجل ضمان تسمية وزير الدفاع ووزير الداخلية في الحكومة الجديدة دون تأخير.

وأعرب الأمين العام عن أمله في تنفيذ البرنامج الوزاري – الذي تم التصديق عليه اليوم- في الوقت المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع الطوائف العراقية، كما أعرب عن امتنانه لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، لقيادته الحكيمة في هذا الوقت من المرحلة الانتقالية.

وجدد بان كي مون التأكيد علي استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الحكومة الجديدة للعراق في جهودها لخدمة جميع الطوائف العراقية، ومواجهة التحديات الكثيرة، ولاسيما محاربة تهديد جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وبناء مستقبل أفضل للعراقيين.

> أ ش أ